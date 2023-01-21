В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

IVBGru продолжает вести рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — сержант Евгений Горбачев.

Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки на маршруте следования колонны Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру, после чего приступил к их разминированию.

Евгений лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов, что позволило беспрепятственно преодолеть колонне заминированный участок местности. Также сержант Горбачев в условиях регулярных обстрелов с территорий, подконтрольных украинским националистам, выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район.