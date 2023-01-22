В Колпино мужчина жестоко избил петербурженку на пороге больницы

Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации правоохранительных органов, в ходе конфликта у городской больницы мужчина избил женщину.

После госпитализации медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому, закрытый перелом голени со смещением, а также алкогольное опьянение.

В настоящее время полисмены разыскивают агрессивного мужчину. Выясняются все обстоятельства произошедшего.