В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Новому году

В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Чуньцзе — Празднику Весны, традиционному китайскому Новому году.

В Китае в ночь с 21 на 22 января наступил Новый гол по лунному календарю (Чуньцзе). Это первый новый год с начала пандемии коронавируса, в который жители могут свободно путешествовать по стране, пишет ТАСС.

Власти Китая сняли все коронавирусные ограничения в декабре прошлого года, также были отменены пограничные запреты. По данным Госуправления по делам иммиграции КНР, в период приближающихся каникул по случаю праздника число въездов и выездов из страны составит порядка 600 тысяч, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

В связи с праздничными днями в стране закрылись некоторые банки, рестораны, магазины, государственные учреждения. При исполнении обязанностей остаются пожарные, полицейские и другие службы.

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Пекин в этом году ввел запрет на традиционные новогодние фейерверки в целях безопасности. Жителей страны об этом предупредили смс-оповещениями, также по городу развешаны объявления о запрете салютов.

Ожидается, что в китайской столице возобновятся традиционные храмовые ярмарки и праздничные мероприятия.

Покровитель наступившего года — водяной кролик, основные цвета которого черный и синий. Для китайцев Новый год является еще и традиционным временем туристических поездок и посещения родных мест.