Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом

Автор: Александр Селиванов
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Фотограф наблюдал невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба появились в телеграмм-канале «Астро Фото Болото».

Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург
Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург
Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург
Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург
Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург
Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом Петербург

Невероятно красивый рассвет запечатлел фотограф в Петербурге. Утро было ясное и завораживающее.

Кстати, предстоящая неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет морозной и снежной.

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07.01.2023 2864
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