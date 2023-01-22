Фотограф заснял прекрасный рассвет над Петербургом

Фотограф наблюдал невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба появились в телеграмм-канале «Астро Фото Болото».
Невероятно красивый рассвет запечатлел фотограф в Петербурге. Утро было ясное и завораживающее.
Кстати, предстоящая неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет морозной и снежной.
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07.01.2023 2864