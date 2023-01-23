Перминов рассказал о внедрении регионального инвестиционного стандарта в Ленобласти

47-й регион стал одним из первых, кто внедрил нововведение. Подробнее об этом рассказал сенатор Сергей Перминов в эфире «Вместе.рф».

В этих непростых условиях мы показали, как различные ветви российской власти могут в тесной кооперации работать, – добавил он. – То, что касается региональных властей, то вертикальные и горизонтальные связи с Правительством отстроены великолепно, идет общение не только на уровне губернатора с министрами, заместителями министра или профильного зама губернатора. Но даже начальники отделов и рядовые сотрудники понимают, кто их визави и контрагент в каждом департаменте, будь то Минэкономразвития или Минпромторг. То есть у коллег такая очень тесная кооперация, ежедневная, ежеминутная. Коллеги имеют возможность постоянных коммуникаций. Я полагаю, что Правительство, которое возглавляет Михаил Владимирович Мишустин, они сделали невозможное. Полагаю, что вот эти алгоритмы, которые отработаны Советом Федерации совместно с Правительством, они в любом случае войдут в учебники для управленцев будущих поколений – о том, как в условиях жесточайших политических и экономических ограничений такая огромная экономика и страна, как Россия, должны адаптироваться к этим вызовам и находить быстрые ответы. Я думаю, у нас все получается».

Отметим, инвестиционный стандарт — это новая практика, которая должна сократить путь инвестора от возникновения идеи до вложения денег. Привлечь бизнес нужно с помощью пяти базовых элементов: среди них разработка специальной декларации, свода правил, создание комитетов по сопровождению проектов.

С видеозаписью интервью сенатора РФ Сергея Перминова программе «Сказано в Сенате» парламентского телевидения «Вместе-РФ» можно ознакомиться по ссылке.