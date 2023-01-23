Четверо петербуржцев провалились под лед Финского залива

Спасти удалось лишь двоих.

В дирекции Комплекса защитных сооружений 23 января сообщили, что за эти выходные в акватории Финского залива под лед провалились четыре человека. Такую информацию передает «Мойка78».

21 января двое рыбаков решили рискнуть, несмотря на предупреждения спасателей. Один из них выбрался. Второй после продолжительных поисков так и остался подо льдом.

На следующий день неподалеку от дамбы молодой человек и девушка вышли на лед. Прогулка закончилась трагедией. Девушку спасли, а ее друга — нет.

Из-за продолжительной оттепели ледовое покрытие залива сейчас очень не прочно. Дирекция КЗС в очередной раз напоминает: не подвергайте жизнь неоправданному риску!

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.