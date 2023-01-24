Ленинградские врачи восстановили функциональное состояние органа будущей мамы

Врачи гинекологического отделения Ленинградской областной больницы провели реконструктивную операцию матки. Благодаря этому 31-летняя пациентка сможет полноценно выносить беременность.

Женщина длительное время обследовалась из-за невынашивания беременностей. На раннем сроке они заканчивались прерыванием. Ленинградские врачи выяснили, что причина кроется в двурогой матке.

Гинекологи ЛОКБ выполнили метропластику высокотехнологичным способом. L-образным электродом они рассекли мощную перегородку и сформировали единую полость матки. Теперь пациентка сможет выносить ребенка.