У жителя Кингисеппа угнали иномарку за 2 млн рублей. Угонщик увел ее за 15 минут прямо от дома хозяина

По информации ivbg.ru, 22 января около 22:30 в полицию обратился 41-летний житель Кингисеппа. Несколькими минутами ранее у него угнали черный Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска.

Иномарка оборудована сигнализацией и оставалась без присмотра менее 15 минут – с 22:13 до 22:27. Припаркована она была возле дома хозяина. Материальный ущерб автовладельца составил 1 млн 985 тысяч рублей.

Для поимки угонщика был объявлен план «Перехват», но обнаружить автомобиль не удалось. По факту кражи заведено уголовное дело.