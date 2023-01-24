В Петербурге задержали наркодилера из Ставрополя в федеральном розыске

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, задержали 43-летнего мужчину 23 января на улице Бехтерева. Он приобретал и хранил запрещенные средства для дальнейшего сбыта.

Против него было заведено уголовное дело, однако мужчина скрылся от суда. Теперь в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Инициатор розыска уведомлен, розыск подтвержден.

Вам будет интересно
В Петербурге задержали наркодилера из Ставрополя в федеральном розыске Санкт-Петербург
После задержания всего лишь одной женщины тысячи наркоманов остались без доз в Петербурге
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 2088
Автор