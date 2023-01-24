В Петербурге задержали наркодилера из Ставрополя в федеральном розыске

По информации ivbg.ru, задержали 43-летнего мужчину 23 января на улице Бехтерева. Он приобретал и хранил запрещенные средства для дальнейшего сбыта.
Против него было заведено уголовное дело, однако мужчина скрылся от суда. Теперь в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
Инициатор розыска уведомлен, розыск подтвержден.
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26.12.2022 2088