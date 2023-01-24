Более десяти детей-сирот получили ключи от квартир во Всеволожском районе

Ключи от квартир ребятам вручили глава районной администрации Андрей Низовский, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

По информации администрации Всеволожского муниципального района, 11 детей-сирот и выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции получили ключи от однокомнатных квартир в Янино-1.

— Я очень долго ждал этого дня. Спасибо всем вам! Я счастлив! — сказал один из выпускников Дмитрий.

Отмечается, что во втором полугодии прошлого года Комитетом по опеке и попечительству администрации Всеволожского района было приобретено 17 квартир.