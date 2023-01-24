В Петербурге Росгвардия обезвредила снаряды времен Великой Отечественной войны

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Боеприпасы были найдены в Красносельском и Калининском районах.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Красносельском и Калининском районах 24 января — сообщают «Невские Новости». Взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии обследовали и обезвредили их. Об этом сообщает

Снаряды были найдены возле медучреждения в Красносельском районе и рядом с автосервисом в Калининском районе. Оба боеприпаса отвезли на полигон в Ленобласти и успешно ликвидировали.

old-metal-weapon-brass-bullet-ammunition-664690-pxhere.com

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия взяли под охрану военкоматы Ленобласти.

Автор