Полиция и Росгвардия взяли под охрану военкоматы Ленобласти

Военкоматы Ленобласти взяли под усиленную охрану. Ее будут осуществлять сотрудники полиции и вневедомственной охраны (структурное подразделение Росгвардии).

Такое решение очевидно было принято после двух поджогов — в Кировском и Ломоносовском районах Ленобласти. В первом случае, поджигатель смастерил конструкцию из канистры и шланга. Во втором, студент метнул в здание коктейль Молотова.