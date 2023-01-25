Фото: волонтеры из Луги закупили 15 обогревателей для бойцов в зоне СВО

Дизельные обогреватели-отопители и автомобиль планируется отправить солдатам и командирам в 15-м конвое.

Машину пожертвовали анонимные благотворители. Также неравнодушные планируют собрать гуманитарный груз из необходимых для несения службы бойцов предметов. Последний день сбора – 25 января.

Фото: «Своих не бросаем. Луга»\ВКонтакте