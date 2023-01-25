Спонсировавшего сирийских террористов мигранта осудили на 8 лет в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге на 8 лет осудили мигранта из ближневосточной республики, который перечислял деньги международной террористической организации в Сирии.
Вербовщик нашел ныне осужденного в соцсетях и стал общаться с ним на тему религии. В дальнейшем злоумышленник убедил мужчину перечислять деньги террористам. Подсудимый также собирался лично поехать в Сирию, чтобы воевать на стороне преступников.
Два года из восьми мигрант проведет в тюрьме, а еще шесть – в колонии общего режима.
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05.10.2022 3154