Следователи раскрыли убийство в Купчино спустя почти 30 лет. Но убийца умер еще 20 лет назад

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 марта 1995 года в квартире дома № 27 на проспекте Славы с огнестрельным ранением головы был обнаружен труп 26-летнего молодого человека. 

В январе 2023 года полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин 1951 и 1969 годов рождения. Первый из них умер еще 20 лет назад, а второго, ранее неоднократно судимого, нашли и отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, младший из мужчин позвонил в дверь квартиры. После чего в нее вбежал старший сообщник и застрелил жертву.

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17.11.2022 7562
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