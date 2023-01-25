Школьницу изнасиловали на чердаке дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 24 января в доме на Сестрорецкой улице в Санкт-Петербурге изнасиловали 14-летнюю школьницу. В полицию с заявлением обратилась мама пострадавшей.

По словам женщины, это произошло на чердаке дома. Группа подростков, включая девочку, употребила алкогольные напитки, после чего школьница уснула. В это время над ней надругался ее знакомый.

Материалы передали на рассмотрение в Следственный комитет. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Вам будет интересно
Школьницу изнасиловали на чердаке дома в Петербурге Санкт-Петербург
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 34321
Автор