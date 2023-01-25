Школьницу изнасиловали на чердаке дома в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 января в доме на Сестрорецкой улице в Санкт-Петербурге изнасиловали 14-летнюю школьницу. В полицию с заявлением обратилась мама пострадавшей.

По словам женщины, это произошло на чердаке дома. Группа подростков, включая девочку, употребила алкогольные напитки, после чего школьница уснула. В это время над ней надругался ее знакомый.

Материалы передали на рассмотрение в Следственный комитет. Решается вопрос об открытии уголовного дела.