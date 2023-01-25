В Петербурге будут судить банду наркоторговцев. Их обвиняют в 155 преступлениях

По информации ivbg.ru, банда наркоторговцев предстанет перед судом в Сант-Петербурге. По версии следствия, организатор приобрел интернет-магазин, через который продавал наркотики на территории города.

Для своей незаконной деятельности он привлек семерых человек: администратора магазина, кладменов, курьеров и фасовщиков.

В общей сложности с октября по ноябрь 2021 года участники организованной группы совершили 155 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.