В Петербурге будут судить банду наркоторговцев. Их обвиняют в 155 преступлениях

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, банда наркоторговцев предстанет перед судом в Сант-Петербурге. По версии следствия, организатор приобрел интернет-магазин, через который продавал наркотики на территории города.

Для своей незаконной деятельности он привлек семерых человек: администратора магазина, кладменов, курьеров и фасовщиков.

В общей сложности с октября по ноябрь 2021 года участники организованной группы совершили 155 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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26.12.2022 2119
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