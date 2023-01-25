Он стал первым среди банков, кто создал управляющее ПО InterSphere для банковских устройств. Это позволит снизить зависимость от иностранных вендеров, ускорить и обезопасить работу банковской сети.

Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от Сбера InterSphere включено в реестр отечественного ПО.

На сегодняшний день ПО работает на 80% банковских устройств. Программный интерфейс системы передаёт данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами. Он взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO.

InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.