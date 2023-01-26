Мужчина забил собутыльника насмерть ремнем за лепешку в Шушарах

По информации ivbg.ru, суд вынес приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, в отношении 33-летнего Эркинали А.

Следствие установило, что в ночь на 20 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле ТК «Леруа Мерлен» в Шушарах, Эркинали А. нанес жертве ногами и ремнем со штанов не менее 35 ударов.

От полученных повреждений 43-летний мужчина скончался. Подсудимый пояснил, что распивал со знакомым алкоголь и закусывал лепешкой. В какой-то момент потерпевший начал отнимать у него еду.

Суд приговорил Эркинали А. к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.