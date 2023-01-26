Мужчину с ножевым ранением нашли на детской площадке в Петербурге

По информации ivbg.ru, вечером 24 января пострадавшего 1996 года рождения забрала скорая с детской площадки на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге.
В тот же вечер полиция задержала по горячим следам и подозреваемого на улице Маршала Тухачевского. Им оказался ранее судимый житель республики Карачаево-Черкесия.
Установлено, что задержанный нанес мужчине удар во время пьяной ссоры. На парадной ближайшего к площадке дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята. Заведено уголовное дело.
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23.06.2022 2369