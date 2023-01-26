На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 22, 57, 80, 84, 88, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 14 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480, 484, 487, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
  • км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 25.01 до 08:00 26.01.2023, уборка снежных валов;
  • км 139-143 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 164, км 169 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с SF с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 37-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и выправка дорожных знаков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 34-36 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
  • км 33+399 путепровод через а/д «Магистральная» ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности от снежных валов;
  • км 1-57, км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно;
  • км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, аварийно- восстановительные работы.

Р-23 «Псков»:

  • км 133-145 ограничение скорости движения в обо направления с 8:00 до 17:00, очистка снега из под МБО, замена МБО.
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