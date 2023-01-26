На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22, 57, 80, 84, 88, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 14 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 484, 487, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
- км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 25.01 до 08:00 26.01.2023, уборка снежных валов;
- км 139-143 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 164, км 169 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с SF с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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18.01.2023 189
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и выправка дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 34-36 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
- км 33+399 путепровод через а/д «Магистральная» ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности от снежных валов;
- км 1-57, км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, аварийно- восстановительные работы.
Р-23 «Псков»:
- км 133-145 ограничение скорости движения в обо направления с 8:00 до 17:00, очистка снега из под МБО, замена МБО.