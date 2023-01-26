В России внедрят систему запрета продажи просроченной продукции

Для участия в эксперименте отобраны некоторые виды молочной продукции, минеральная вода и пиво.
Как сообщила пресс-служба кабмина, также введение новой системы исключит возможность продажи контрафактного табака.
Предполагается, что товары будут отслеживаться при помощи средств маркировки системы «Честный знак». Эксперимент продлится до 1 августа 2023 года.
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