В России внедрят систему запрета продажи просроченной продукции

Для участия в эксперименте отобраны некоторые виды молочной продукции, минеральная вода и пиво.

Как сообщила пресс-служба кабмина, также введение новой системы исключит возможность продажи контрафактного табака.

Предполагается, что товары будут отслеживаться при помощи средств маркировки системы «Честный знак». Эксперимент продлится до 1 августа 2023 года.