Запад закупает российскую нефть после «очистки» ее от санкций

Страны Запада отказались от российской нефти, однако продолжают закупать ее по серым схемам в обход собственных санкций.

Государства Запада отказались от российской нефти, объявив об этом максимально громко, но сами же ее приобретают в обход собственных ограничений. Одна из новых схем выглядит так: черное золото поступает в индийские НПЗ. Там, смешивается с другим сырьем, но львиную долю составляет ископаемое топливо из РФ, которое скупает практически полностью государства Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Greenpeace сообщили, что в Британию, несмотря на введенное эмбарго на российские энергоресурсы, ввезено нефти из РФ с января по июль прошлого года на 275 миллионов долларов. Танкеры приходили из разных европейских государств, но сырье было российского происхождения. На то есть лазейка в законодательстве Соединенного Королевства: в Британии импортером считают страну-отправителя, а не производителя.