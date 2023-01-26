27 января на дорогах Петербурга может быть скользко

МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность за рулем.

В пятницу, 27 января, в Петербурге ожидается сильный гололёд — сообщает piter.tv.

Температура воздуха будет колебаться в районе отметки -6 градусов. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега. Службы коммунального благоустройства всерьез озабочены предстоящим морозом. Песком собираются посыпать дорожки в парках и скверах. Работа будет вестись с привлечением 253 единиц техники.

Ранее стало известно, что камеры «Лахта Центра» показали, как менялась погода в первые две недели января.