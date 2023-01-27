НОК Украины угрожает бойкотом Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов

Украинский Национальный олимпийский комитет считает принципиальным запрет на участие в международных турнирах для российских и белорусских спортсменов.
Ранее МОК предложил рассмотреть вопрос допуска до международных турниров в нейтральном статусе спортсменов из России и Республики Беларусь, не высказывавших публичную поддержку спецоперации в Украине.
«Украина и некоторые государства-партнеры выступили против этого до завершения агрессии. Для всего украинского общества это принципиальный вопрос», – заявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт
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