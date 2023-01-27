В Ленобласти нашли перевозчиков-нарушителей. Изъяты 17 машин общественного транспорта

В январе 2023 года сотрудники комитета по транспорту и надзорных органов проверили более 280 автобусов и такси в Кировском, Тосненском, Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области
Специалисты обнаружили нарушения в работе такси и автобусов.
Большинство из них касалось такси, водители которых работали без разрешения и передачи сведений в систему Глонасс. В ходе рейдов были изъяты 17 транспортных средств.
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26.12.2022 1470