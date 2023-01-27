Иномарку за 5 млн рублей угнали в «неустановленном месте» Петербурга

По информации ivbg.ru, житель Санкт-Петербурга 26 января обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля марки BMW. Это произошло 3 декабря 2022 года в неустановленном месте.
По словам заявителя, неизвестный угнал иномарку 2017 года выпуска стоимостью более 5 млн рублей. Автомобиль застрахован до 26 января 2023 года, оборудован GPS-трекером.
Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 1475