Фото: женщину с полным рюкзаком украденных сковородок, косметики и одежды задержали во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 накануне днем сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая украла товаров на 3000 рублей из супермаркета на шоссе Дорога Жизни во Всеволожске.

Фото: женщину с полным рюкзаком украденных сковородок, косметики и одежды задержали во Всеволожске всеволожск
Фото: женщину с полным рюкзаком украденных сковородок, косметики и одежды задержали во Всеволожске всеволожск

Фото: ГУ Росгвардии 

Посетительница взяла рюкзак в магазине, положила внутрь две сковородки, одежду, косметику и прошла мимо кассы.

Действия женщины заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку. Известно, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Похищенное изъято.

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Фото: женщину с полным рюкзаком украденных сковородок, косметики и одежды задержали во Всеволожске всеволожск
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29.08.2022 2755
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