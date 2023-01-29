Фото: женщину с полным рюкзаком украденных сковородок, косметики и одежды задержали во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 27 накануне днем сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая украла товаров на 3000 рублей из супермаркета на шоссе Дорога Жизни во Всеволожске.

Фото: ГУ Росгвардии

Посетительница взяла рюкзак в магазине, положила внутрь две сковородки, одежду, косметику и прошла мимо кассы.

Действия женщины заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку. Известно, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Похищенное изъято.