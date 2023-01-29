Агрессор на чужой иномарке устроил стрельбу в Кудрово. Для поимки стрелка вводили план «Перехват»

По информации ivbg.ru, 28 января около 18:30 на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге задержан 31-летний мужчина на чужом Chevrolet Lanos. Полиция полагает, что он причастен к стрельбе в Кудрово.

Сообщение о происшествии поступило около 18:00 от 29-летнего петербуржца. По его совам, в ходе дорожного конфликта на Пражской улице ныне задержанный выстрелил из пистолета и скрылся. Для поимки нарушителя был объявлен план «Перехват».

По документам автомобиль, за рулем которого находился задержанный, принадлежит 22-летнему жителю Волгоградской области. При себе у мужчины находился, предположительно, пистолет Макарова.

Известно, что предполагаемый стрелок в прошлом привлекался к ответственности за вымогательство и угон. В марте 2017 года был условно-досрочно освобожден из колонии.