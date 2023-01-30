Жители регионов стали чаще рассматривать переезд в Санкт-Петербург

Среди 1810 трудоустроенных россиян в возрасте 25-55 лет в 2023 году готовы переехать из регионов в столицы 20%. Из них 52% выбрали Санкт-Петербург. При этом 43% респондентов считают, что их доходы в мегаполисе должны вырасти на 30-50%.

Также желание переехать респонденты связывают с отсутствием возможностей для карьерного роста в регионах, стремлением работать в крупной компании и личными обстоятельствами. Многие ищут удаленную работу и проходят собеседование онлайн.

Санкт-Петербург всегда привлекал трудовых мигрантов по причине более высокого уровня зарплат. По данным Петростата, в 2020 году миграционный прирост составил 5260 человек, а в 2021 году – уже 23,8 тысячи.