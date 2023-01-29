Фото: петербуржцы простились с погибшим в зоне СВО племянником главы узбекского землячества Ленобласти

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) Абдулазизом Ражабовым. Мужчина приходился племянником руководителю узбекского землячества Ленинградской области, члену Совета при губернаторе по межнациональным отношениям Равшанбеку Курбанову.

Фото: nevnov.ru

Как сообщают «Невские Новости», прощание состоялось 29 января в 442-м окружном военно-клиническом госпитале Западного военного округа на Суворовском проспекте. Младшему сержанту Абдулазизу Ражабову на момент гибели было 27 лет, он погиб 22 декабря. Причиной смерти стало осколочное ранение в грудь.

По словам военного комиссара Центрального района Вячеслава Земскова, в возрасте 18 лет Абдулазиза впервые призвали на срочную службу. За год службы он прошел путь до командира отделения, затем вернулся в Санкт-Петербург. В зону СВО попал осенью 2022 года, когда в РФ объявили частичную мобилизацию.