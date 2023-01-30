Синоптик рассказал, когда в Петербург вернутся заморозки

Сейчас в регионе господствует циклон, формирующий потепление и дожди.

По данным Александра Колесова, влияние циклона на Северную столицу продлится в течение двух дней. Все это время в городе будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождей. Температура воздуха при этом составит до +2 градусов.

Следующий циклон, определяющий погоду с 1 на 2 февраля, будет проходить уже южнее Санкт-Петербурга, поэтому оттепели не должно быть, а осадки будут выпадать только в виде снега, — поделился специалист в своем Телеграм.

По словам метеоролога, предстоящая неделя в Санкт-Петербурге должна быть зимней, хотя и с температурами от 0 до -5 гр.