Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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В феврале в Северной столице пройдет два крупных культурно-развлекательных мероприятия.

Владельцы так называемой Пушкинской карты смогут посетить 5 февраля концерт «Болеро», а 9 февраля «От Моцарта до Шнитке». Вход для держателей карт будет бесплатный.

Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить в Петербурге Петербург, "Пушкинская карта"
Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить в Петербурге Петербург, "Пушкинская карта"
Фото: Объясняем.рф

Напомним, школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут использовать Пушкинскую карту для покупки билетов в кино, театры, музеи и на выставки.

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Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить в Петербурге Петербург, "Пушкинская карта"
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