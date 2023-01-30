Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить в Петербурге

В феврале в Северной столице пройдет два крупных культурно-развлекательных мероприятия.
Владельцы так называемой Пушкинской карты смогут посетить 5 февраля концерт «Болеро», а 9 февраля «От Моцарта до Шнитке». Вход для держателей карт будет бесплатный.
Фото: Объясняем.рф
Напомним, школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут использовать Пушкинскую карту для покупки билетов в кино, театры, музеи и на выставки.
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