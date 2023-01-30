Мигранта, убившего и скинувшего тело знакомого с дамбы в Финский залив, отправили в колонию

Следствие установило, что мужчина вместе с другом, который находится сейчас в розыске, во время конфликта избил знакомого на лестничной клетке дома на улице Крыленко в Санкт-Петербурге.

Затем сообщники перетащили жертву в квартиру и продолжили избивать. От травм мужчина скончался. Тогда агрессоры завернули тело в покрывало и отправились на автомобиле к защитной дамбе в Кронштадском районе, где избавились от него.

Фигурант полностью признал свою вину, показания свидетелей не оспаривал. Суд назначил ему 7 лет исправительной колонии строгого режима.