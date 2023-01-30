В Петербурге задержали двух мужчин за незаконное проникновение в бывшее бомбоубежище

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за тайное проникновение в подвал медицинского вуза на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

Поздно вечером 29 января работники вуза заметили двух подозрительных мужчин у учебного заведения и нажали тревожную кнопку. К моменту прибытия росгвардейцев злоумышленники успели повредить замок входной двери в подвал, который до этого использовали как защитное сооружение. Там их и задержали. При себе у них был фотоаппарат.

Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что один из задержанных, 22-летний парень, уже ранее попадался при самовольном проникновении на охраняемый объект.