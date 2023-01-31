Вор унес сейф с наличными из 17-этажного дома в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 30 января около 18:30 в полицию Всеволожского района обратился 26-летний житель Мурино.

Неизвестный проник в его квартиру на 10 этаже 17-этажного дома на улице Шувалова. В шкафу стоял металлический сейф, в котором хранилось около 15 000 рублей. Злоумышленник забрал ящик вместе с деньгами.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об уголовном деле.

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14.01.2023 2452
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