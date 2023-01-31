Молодой рецидивист избил и ранил ножом оппонента после внезапной ссоры в Волосово

По информации ivbg.ru, 30 января около 18:40 в полицию Волосовского района сообщили о ножевом ранении в частном доме на улице Советская в Волосово.
Двое мужчин в возрасте 28 и 42 лет внезапно поссорились. Словесный конфликт перерос в драку, младший нанес несколько ударов по лицу и ножевое ранение старшему.
Пострадавший доставлен в больницу с резанным ранением шеи и предплечья, а также с переломом мизинца. Нападавшего удалось задержать спустя 10 минут по горячим следам.
У задержанного изъят нож. Известно, что ранее он был судим за грабеж, кражу и угрозу убийством.
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21.05.2022 12707