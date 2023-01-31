Два тела и 37 пустых бутылок из-под водки нашли в квартире Петербурга

По информации ivbg.ru, тела мужчины и женщины обнаружили в квартире дома на улице Димитрова в Санкт-Петербурге. Из жилища изъяли 37 пустых бутылок из-под водки.

Тревогу забила подруга умершей. Полицейские нашли два трупа без внешних признаков насильственной смерти: 62-летняя женщина лежала на диване, 61-летний мужчина – рядом. Дверь в квартиру была закрыта, следов взлома не обнаружено.

Сын умерших пояснил, что родители проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем. В последний раз их видели несколько недель назад. Тела направили в морг для установления причины смерти.