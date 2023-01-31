Блиндажные свечи для участников СВО своими руками сделали жители Тосненского района

В поселке Форносово решили поддержать солдат.

Жители поселка Форносово в Ленинградской области решили поддержать земляков, которые участвуют в специальной военной операции — «ЛЕНТВ24».

Активисты из Совета отцов Тосненского района предложили делать блиндажные свечи. Эта идея пришлась по душе многим неравнодушным.

Свечи, которые создают волонтеры, могут обеспечить солдат теплом и светом на восемь часов. Узнав, что для их изготовления требуется картон, школы и детские сады передали его добровольцам.

Фото: og47.ru

Ранее стало известно, что в Ленобласти сохранили выплаты для добровольцев, участвующих в СВО.