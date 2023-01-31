Выборг в мае примет первые круизные лайнеры из Петербурга и Москвы

В новом туристическом сезоне Выборг в Ленобласти примет первые круизные лайнеры с путешественниками из Петербурга и Москвы.
Одним из первых в Выборг прибудет лайнер «Мустай Карим». Его ожидают в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Ранее ivbg.ru сообщал, что теперь за путешествие по «Серебряному ожерелью России» можно получить баллы и обменять их на призы и подарки.
Вам будет интересно
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», со 2 марта 2023 года будут введены ограничения для большегрузных автомобилей на участке Подъезда к...
30.01.2023 72