Выборг в мае примет первые круизные лайнеры из Петербурга и Москвы

В новом туристическом сезоне Выборг в Ленобласти примет первые круизные лайнеры с путешественниками из Петербурга и Москвы.

Одним из первых в Выборг прибудет лайнер «Мустай Карим». Его ожидают в мае этого года. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее ivbg.ru сообщал, что теперь за путешествие по «Серебряному ожерелью России» можно получить баллы и обменять их на призы и подарки.