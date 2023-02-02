День окончания Сталинградской битвы: почему он имел важную роль в период ВОВ?

В 2023 году помимо 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда есть еще одна важная памятная дата — 2 февраля в России отмечают 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Вспоминаем, как Красная Армия добилась победы в Сталинграде и что это дало.

О Сталинградской битве

Начавшаяся 17 июля 1942 года Сталинградская битва стала одним из самых значительных столкновений Второй Мировой и Великой отечественной войн. Она закончилась 2 февраля 1943 года. За 200 дней сражений характер схватки можно разделить на два этапа. Первый — с 17 июля по 18 ноября 1942 года, где отлеживалась оборонительная направленность действий РККА для защиты Сталинграда (современного Волгограда) и недопущения врага к кавказским нефтяным месторождениям. Второй — наступательный период — начался 19 ноября 1942 года и закончился 2 февраля 1943 года поражением действующих на том направлении фашистским войскам.

Вам будет интересно Сталинградская битва: 200 дней, чтобы сломить немцев и начать наступление Битва за Сталинград - одно из крупнейших сражений ВОВ. Сегодня, 17 июля, прошло ровно 80 лет с начала 200-дневной обороны... 17.07.2022 5310

Почему Сталинград имел важное значение в ходе войны?

Так как Сталинград был связующим звеном в коммуникациях центра страны с Кавказом, то Гитлер полагал, что успех на сталинградском направлении даст благодатную почву для наступления на СССР союзников Германии. Планировалось, что Турция осуществит вторжение на территорию Советского Союза весной 1943 года, а Япония намеревалась реализовать Сибирский поход. Благодаря победе РККА ничего из этого не было воплощено в жизнь, а Румыния, Италия и Венгрия попытались выйти из войны.

Большое значение имела символичность Сталинграда. При захвате территорий фашисты надеялись использовать падение «города Сталина» в дальнейшей пропаганде.

Что сыграло ключевую роль в победе?

После того как советским войскам к концу декабря 1942 года удалось разнести врага перед внешним фронтом окружения, оставшихся фашистов отбросили на 150-200 километров. Донской фронт под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского приступил к подготовке операции «Кольцо», в ходе которой планировалось последовательное уничтожение врага: сначала западная, затем южная часть кольца окружения, а в последующем — расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию каждой из них. Её начало состоялось 10 января 1943 года.

26 января группировку противника разделили на две части. 31 числа ликвидировали южное вражеское объединение, а 2 февраля и северное. В период операции советские войска взяли в плен более 91 тысячи человек и около 140 тысяч уничтожили.

Чем обошлась кровавая бойня?

Сталинградская битва вошла в перечень самых кровопролитных сражений человечества. Красная Армия потеряла в ходе столкновения около 1 130 тысяч человек, среди которых 480 тысяч безвозвратные, то есть убитые, умершие от болезней, пропавшие без вести и попавшие в плен. Численность гражданских, погибших за 200-дневный период битвы, составляет десятки тысяч человек. В данных Центра по изучению истории Сталинградской битвы есть информация, что за 23 и 24 августа 1942 года из-за воздушных бомбардировок города погибло почти 43 тысячи мирных жителей.

Потери немцев и их союзников оцениваются в полтора миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Как победа РККА в Сталинской битве повлияла на ход ВОВ?

Многие специалисты уверены, что разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве стало решающим событием для исхода ВОВ. Победа Красной Армии нарушила планы врага на захват урожайных сельскохозяйственных угодий Кубани и Дона, а также нефтяных месторождений Кавказа. Немцем не удалось перекрыть связь центра с кавказскими территориями. А союзники Германии поменяли свои паны в отношении дальнейших действий в отношении СССР.

Более 700 тысяч участников Сталинградской битвы были награждены медалью «За оборону Сталинграда». 1 мая 1945 года Сталинград получил статус Города-Героя. Через 20 лет, 8 мая 1965 года, в честь годовщины победы Союза в ВОВ город был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».