Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей города с юбилеем и 1 февраля прибудет во Всеволожский район с рабочей поездкой.

В планах главы региона – осмотреть административное здание Научно-производственного объединения «Поиск» в Мурино, провести совещание с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В поселке Токсово Александр Дрозденко осмотрит дошкольное отделение № 1 СОШ «Токсовский центр образования имени героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича», здание ж/д вокзала и строительные площадки образовательных учреждений.