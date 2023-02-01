Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей города с юбилеем и 1 февраля прибудет во Всеволожский район с рабочей поездкой.
В планах главы региона – осмотреть административное здание Научно-производственного объединения «Поиск» в Мурино, провести совещание с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В поселке Токсово Александр Дрозденко осмотрит дошкольное отделение № 1 СОШ «Токсовский центр образования имени героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича», здание ж/д вокзала и строительные площадки образовательных учреждений.
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