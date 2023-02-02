Фото: трое рыбаков заблудились на льду Ладожского озера

Трое жителей Ленинградской области вечером 1 февраля отправились порыбачить на Ладожское озеро, отошли подальше от берега, заблудились, не смогли вернуться самостоятельно и вызвали спасателей.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
При этом рыбаки сообщили, что находятся где-то в районе острова Зеленец. До ближайшего берега было не меньше семи километров, а вокруг постепенно темнело.
На помощь мужчинам прибыл поисковый отряд города Шлиссельбург. Специалисты нашли рыбаков, доставили их на берег, согрели и передали родственникам. Жизни мужчин ничего не угрожает.
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02.02.2023 37