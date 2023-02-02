Фото: мужчина с ножом угрожал убийством сотруднице гипермаркета в Луге

По информации ivbg.ru, 1 февраля около 15:30 в сетевой гипермаркет на проспекте Урицкого в Луге зашел 33-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, проявлял агрессию и хулиганил.

Фото: ГУ Росгвардии

Сотрудница гипермаркета попросила покупателя успокоиться. Тогда мужчина достал складной нож и начал угрожать ей убийством. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы обезоружили агрессора, надели на него наручники и передали полиции. Известно, что мужчина ранее был судим.