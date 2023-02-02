Главные архитекторы со всех регионов России посетят Ленинградскую область

Цель визита: выбор новых концепции пространственного развития городской среды. Съезд планируется провести летом.

«Ленобласть богата своей архитектурой: в нашем регионе насчитывается около пяти тысяч объектов культурного наследия. В то же время активно внедряем новые архитектурные практики, разрабатываем концепции пространственного развития, которые заимствуют в других регионах. Нам есть, что показать и чем поделиться с главными архитекторами субъектов», — рассказал Александр Дрозденко.

Заседания Совета Главных архитекторов субъектов РФ проводятся дважды в год: летом — в одном из регионов, а осенью в Москве. Ранее на международном фестивале «Зодчество» проекты благоустройства Ленинградской области отметили дипломом Союза архитекторов России в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения». Наградой также удостоились проекты «Игора-Драйв», туристическая деревня «Мандроги» и сеть отелей эко-парка «Вереск».

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Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 72 общественных пространства из заявленных 77. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.