В Ленобласть с рабочим визитом прибыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова

В пятницу, 3 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретил в аэропорту Пулково вице-премьера правительства России Татьяну Голикову. Она прибыла в 47 регион с рабочим визитом.
Вице-премьер планирует посетить площадку Международного реставрационного центра в Рождествено Гатчинского района.
В центре уже завершены строительные работы. Там будут трудиться более 140 сотрудников. В нем смогут работать специалисты по живописи, иконописи, керамике, фарфору, фотоматериалам, графике, чертежам и многие другие.
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