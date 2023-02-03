Уроженец Архангельска украл в Пулково ноутбук за 110 тысяч рублей и перепродал его таксисту за 20 тысяч рублей

В аэропорту Пулково задержан 42-летний уроженец Архангельска, которого подозревают в краже еще в августе 2021 года. Тогда в дежурную часть обратился 32-летний мужчина, прибывший рейсом «Архангельск-Санкт-Петербург». У него пропал ноутбук за 110 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что уроженец Архангельска, покидая самолет, обнаружил ноутбук на пассажирском кресле. Он присвоил технику и перепродал ее таксисту за 20 тысяч рублей.

Вину в содеянном мужчина признал, ущерб возместил в полном объеме. Его отпустили под обязательство о явке.