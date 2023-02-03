Спасатели помогли нетрезвому петербуржцу выбраться из плена раскладушки

Спасатели столкнулись с необычным случаем в Кировском районе Санкт-Петербурга 2 февраля. Они приехали на помощь к мужчине, застрявшем в раскладушке.

Спасателей вызвала пожилая женщина. Она рассказала, что ее нетрезвый сын пришел домой в квартиру на улице Стойкости, лег спать, но раскладушка внезапно закрылась.

Мать не смогла самостоятельно открыть кровать и высвободить сына. Застрявшего мужчину доставали при помощи подручных средств.