Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах — фото

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик с полуприцепом обронил груз по дороге в Колтушах.

По очень счастливой случайности бетонные плиты улетели не во встречные машины, а на обочину. Досталось только дорожным знакам. Никто не пострадал.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Водителям напоминают, что при виде автомобиля с плохо закрепленным грузом лучше лишний раз остановиться.