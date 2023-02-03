Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах — фото

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик с полуприцепом обронил груз по дороге в Колтушах.
По очень счастливой случайности бетонные плиты улетели не во встречные машины, а на обочину. Досталось только дорожным знакам. Никто не пострадал.
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Водителям напоминают, что при виде автомобиля с плохо закрепленным грузом лучше лишний раз остановиться.
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