Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик с полуприцепом обронил груз по дороге в Колтушах. 

По очень счастливой случайности бетонные плиты улетели не во встречные машины, а на обочину. Досталось только дорожным знакам. Никто не пострадал.

Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах - фото Ленобласть, Колтуши, ДТП, Всеволожский район
Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах - фото Ленобласть, Колтуши, ДТП, Всеволожский район
Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах - фото Ленобласть, Колтуши, ДТП, Всеволожский район
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Водителям напоминают, что при виде автомобиля с плохо закрепленным грузом лучше лишний раз остановиться.

Вам будет интересно
Бетонные плиты слетели с грузовика в Колтушах - фото Ленобласть, Колтуши, ДТП, Всеволожский район
Видео: в Тайцах остановили иномарку с набитым наркотиками багажником
В сети появились кадры задержания водителя BMW, в багажнике которого нашли 162 кг растительного наркотика. Видео: vk.com/dorinspb Ранее ivbg.ru сообщал, что иномарку...
03.02.2023 41
Автор