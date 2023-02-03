Метеоролог сообщил, что ждать весны осталось недолго

В ближайшие выходные горожанам еще предстоит немного померзнуть.

В ближайшие выходные в Северную столицу нагрянут заморозки до -8 градусов, однако скоро горожан ждет резкое потепление — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Прогноз на первую половину февраля дал синоптик Александр Шувалов. В ближайшие выходные столбики термометров опустятся до -3…-8 градусов.

А уже со вторника опять будет повышение температуры до 0 градусов, и во второй половине недели — до плюсовых значений -0…+2 градуса.

Всю следующую неделю в городе на Неве преимущественно будет без осадков и даже выглянет солнце.

Ранее стало известно, что в большинстве районов Ленобласти 4 февраля пройдет небольшой снег.